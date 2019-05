+++ Horror-Parallele: BVB stichelt gegen Bayern +++

Donnerstag, 13.30 Uhr: Die Bayern gehen mit der besseren Ausgangsposition in den letzten Spieltag - ein Fakt scheint dem BVB allerdings Hoffnung zu machen. Im Dortmunder Meisterjahr 1995 war die Konstellation dieselbe wie in diesem Jahr, am Ende feierte der BVB den Titel. Die Schwarz-Gelben ließen es sich nicht nehmen, via Twitter noch einmal auf diesen Fakt hinzuweisen:

+++ Los geht's! +++

Donnerstag, 12 Uhr: Servus und herzlich willkommen beim AZ-Newsblog! In zwei Tagen steht das große Bundesliga-Finale an: Bayern oder BVB - wer sichert sich die Schale? Alles, was Sie rund um den großen Showdown am Samstag wissen müssen, erfahren Sie hier!

