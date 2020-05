Brief an "The Diana Award" Auch im Namen von Harry: Prinz William dankt Lady-Di-Organisation

Die Organisation hat in einem Instagram-Post Auszüge aus dem Brief veröffentlicht, in dem Prinz William den Mitarbeitern und Unterstützern seinen Dank ausspricht und seine Unterstützung zusichert. "Mein Bruder und ich werden für immer die Arbeit zu schätzen wissen, die 'The Diana Award' für junge Menschen und deren Entwicklung bereitstellt, insbesondere in dieser Zeit der Unsicherheit", schreibt der britische Royal weiter. Während die Organisation derzeit neue Wege für ihre Arbeit finden müsse, bleibe die Unterstützung der Jugendlichen in Zeiten von Angst und Unsicherheit weiterhin so wichtig, so Prinz William.