Denn bislang läuft die Saison für Gnabry, "die größte Überraschung" in Bayerns Double-Saison (Zitat Uli Hoeneß), eher enttäuschend. Nur zwei Vorlagen gelangen ihm in fünf Spielen, am Mittwoch in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad gab Trainer Niko Kovac Neuzugang Ivan Perisic den Vorzug in der Startelf. Und Perisic zeigte durchaus gute Ansätze, der Kroate lieferte die Vorarbeit zu Kingsley Comans 1:0-Treffer. Gnabry wurde erst in der 66. Minute für Perisic eingewechselt. Der DFB-Star steht plötzlich unter Druck und muss um seinen Stammplatz aus der Vorsaison kämpfen.