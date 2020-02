"Brauchen Spielpraxis" FC Bayern: Flick lässt Startelfeinsatz von Coman und Hernandez offen

Auch Gnabry arbeitet noch an seiner Fitness

Coman wurde in seinen viereinhalb Jahren beim FC Bayern immer wieder durch Verletzungen gestoppt. Der 23-Jährige ist nach zwei Monaten Zwangspause zurück. "Das sind wichtige Jungs, die uns nicht fehlen dürfen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Lucas war gut. Ich bin froh, dass er wieder mitmachen kann. Er muss fit werden und braucht Spielpraxis. Genau wie King und Serge (Gnabry). Wir brauchen sie in den Top-Wochen in Top-Form", sagte Salihamidzic. Nationalspieler Gnabry arbeitet nach Problemen an der Achillessehne noch an Topfitness und Form.