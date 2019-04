Rummenigge soll Oliver Kahn zwei Jahre einlernen

Freilich: Rummenigge trägt die allermeisten dieser Entscheidungen mit, er findet auch lobende Worte (für Salihamidzic und Kahn, weniger für Kovac) und arbeitet weiter konstruktiv mit Hoeneß zusammen. Beide schätzen sich. Doch sein Einfluss könnte schwinden, wenn ab 2020 mit Kahn das nächste Alphatier in die Führungsetage einzieht. Rummenigge soll Kahn etwa zwei Jahre einlernen, den "Staffelstab" übergeben. Nur: Will der dominante Kahn wirklich so lange in der zweiten Reihe bleiben?

Für Rummenigge, der große Verdienste bei der Professionalisierung und Internationalisierung des Klubs hat, der am wirtschaftlichen Aufstieg maßgeblich beteiligt ist, geht es nun auch um sein Vermächtnis. Kann er sich bis Ende 2021 gegen Hoeneß behaupten? Kann er einen letzten Akzent setzen, vielleicht einen externen Fachmann in die sportliche Führung holen? Wie viel Macht Rummenigge noch hat, wird sich schon bald zeigen, wenn es um die Zukunft von James Rodríguez geht. Bayerns Vorstandsboss will den "Weltstar" halten, Kovac und Hoeneß sind dagegen eher skeptisch. Hoeneß übrigens wurde als Aufsichtsratsboss bis 2022 bestätigt, so lange wird er sich auch zum Klubpräsidenten wählen lassen. Für ihn ist also noch lange nicht Schluss. Für Rummenigge 2021 hingegen schon – mit ziemlich genau 66 Jahren.

Lesen Sie auch: Wie Mats Hummels um seine Zukunft beim FC Bayern kämpft