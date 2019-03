"Der Wertzuwachs der Grundstücke muss deshalb auch an die Gemeinschaft zurückgehen", so der Oberbürgermeister. Reiter und Vogel wiesen in der Gesprächsrunde auch noch einmal auf das Beispiel Wien hin. In der österreichischen Bundeshauptstadt wurde Ende vergangenen Jahres eine neue Bauordnung erlassen. Diese schreibt fest, dass in bestimmten Gebieten zwei Drittel des Bauplatzes mit Sozialwohnungen bebaut werden müssen.