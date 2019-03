Vielleicht auch, weil sich Wagner im Sommer 2018 in einer ähnlichen Situation befunden hat. Kurz vor der Weltmeisterschaft in Russland war er von Bundestrainer Joachim Löw nicht in den vorläufigen Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen worden. Der enttäuschte Wagner trat daraufhin mit sofortiger Wirkung aus der DFB-Auswahl zurück.