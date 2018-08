Wer spielt denn nun am Samstag in der Innenverteidigung: Kovac ließ sich da am Freitag nicht einmal eine Andeutung entlocken. Klar ist aber: Er muss das Thema nun geschickt moderieren, nachdem er beim Bundesliga-Auftakt gegen die TSG 1899 Hoffenheim so mutig war, Nationalspieler Mats Hummels (29) auf die Bank zu setzen. Muss der Weltmeister von 2014 auch am Samstag zugucken?