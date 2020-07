Trainer Hansi Flick hat klargemacht, dass er beide "Qualitätsspieler" halten will, aber was plant das Starduo? Während Thiago wohl noch mal ein neues Abenteuer im Ausland wagen möchte, dem Vernehmen nach in England beim FC Liverpool, scheint es bei Alaba tatsächlich eine Frage des Geldes zu sein.