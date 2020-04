München - Vom "Praktikanten" zum Chef in nur wenigen Wochen: Eigentlich sollte Oliver Kahn langsam in seine neue Rolle als Nachfolger von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge eingearbeitet werden - doch durch die Coronakrise ist der 50-Jährige bei Bayern München plötzlich in vorderster Front als Krisenmanager gefragt.