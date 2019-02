In 13 Bundesligaspielen traf der Pole bereits 18 Mal gegen den FCA, dabei immer in den letzten fünf Partien (zehn Mal) – eine sagenhafte Bilanz. Lewandowski macht also pro Spiel gegen die Augsburger 1,38 Tore, fast schon die halbe Miete. Obwohl: die Abwehrschwächen der Bayern in den letzten Wochen (kein Spiel anno 2019 endete mit einem Zu-Null) erhöhen den Druck auf Lewandowski. Und als der FC Bayern am 5. April 2014 das einzige Spiel seit Augsburgs Aufstieg in die Bundesliga 2011 mit 0:1 durch den Treffer von Sascha Mölders verlor, saß Torjäger Lewandowski auf der Bank. Der damalige Trainer Pep Guardiola hatte ihn geschont und ziemlich wild rotiert – schließlich stand die Meisterschaft damals vor fünf Jahren schon fest.