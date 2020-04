Corentin Tolisso plant besondere Tor-Widmung

Der Mittelfeld-Spieler will mit seinem Engagement helfen, Vorurteile in der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderung abzubauen: "Ich möchte ihnen helfen. Sie haben sich ihre Situation nicht ausgesucht", meinte Tolisso. Sein nächstes Tor für die Bayern möchte der Franzose nach eigener Aussage einem Jungen namens Paul widmen, mit dem er regelmäßig in Kontakt steht.