Regensburger OB-Kandidatin möchte Lage im Rathaus "befrieden"

Die Bundestagsabgeordnete Astrid Freudenstein tritt in Regensburg an. Die Kommunalpolitik in der Donau-Stadt leidet seit Jahren an einer Serie von Affären, die den immer noch amtierenden, aber suspendierten SPD-OB Joachim Wolbergs vorübergehend in Untersuchungshaft gebracht haben.

Astrid Freudenstein sieht im Falle ihrer Wahl daher eine ihrer Hauptaufgaben darin, die Lage in und um das Regensburger Rathaus wieder "etwas zu befrieden".

In Augsburg möchte die zweite Bürgermeisterin Eva Weber Amtsinhaber Kurt Gribl (CSU) nachfolgen, der nicht mehr kandidiert. Weber will die Kommunalpolitik in der drittgrößten bayerischen Stadt durch Einführung von Bezirksausschüssen nach Münchener Vorbild "kleinteiliger" gestalten.

