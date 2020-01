Auch Davies' zweites Bundesliga-Tor fiel gegen Mainz - beim 6:1-Heimsieg am 31. August 2019. Erneut dauerte es nur eine knappe Viertelstunde, bis sein Name nach seiner Einwechslung unter den Torschützen auf der Anzeigetafel auftauchte. Nach starker Vorarbeit von Thomas Müller musste der Linskverteidiger die Kugel am 3. Spieltag nur noch über die Linie bugsieren. Wieder war das der Endstand.