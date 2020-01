Der Video-on-Demand-Dienstleister HBO Max, der bald in den USA startet, will offenbar die britischen Royals in Form einer satirischen Zeichentrickserie ins Fernsehen bringen. Wie unter anderem das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet, wurde die Reihe unter dem Namen "The Prince" bereits bei dem US-Produzenten und Autor Gary Janetti (53) bestellt, der zuvor mit einer unterhaltsamen Fotoserie auf Instagram von sich reden machte.