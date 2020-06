"Sie sind im Moment die beste Mannschaft Europas", findet Sky-Experte Dietmar Hamann, der die "möglicherweise besten Bayern der letzten zehn, 15 Jahre gesehen haben" will. Die Münchner könnten bereits am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) Meister werden, falls die Dortmunder am Nachmittag bei Fortuna Düsseldorf verlieren – was ihnen ja in der Vorsaison passierte. Titel Nummer 30 der bayerischen Vereinsgeschichte insgesamt wäre dann schon perfekt. Was zu den Traummaßen der aktuell traumhaft aufspielenden Bayern führt: 90-30-70!