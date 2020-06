Ihren Führerschein zeitweise oder ganz abgeben mussten im vergangenen Jahr rund 72.400 Fahrer in Bayern 2019 (Vorjahr: 70.400). Der Hauptgrund auch hier: zu schnelles Fahren (45,5 Prozent), gefolgt von Alkohol und Drogen am Steuer (24,1 Prozent). "Für mehr Verkehrssicherheit müssen wir den Unbelehrbaren spürbar auf die Finger klopfen", kommentierte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Zahlen und kündigte weiterhin konsequente Verkehrskontrollen an.