Sebastian Rudy: Note 2. Auch der Ex-Hoffenheimer darf immer nur in der Liga im Mittelfeld ran. Viele Ballkontakte, zahllose Pässe, immer zuverlässig, immer anspielbar. Sein Höhepunkt in der Offensive: Seine Ecke köpfte Lewandowski zum 2:0, Rudy also mit Assistpunkt und dann sogar mit eigenem Treffer (89.) zum 3:0. Ein seltenes Glück.

Thiago: Note 2. Köpfte völlig frei vor dem Tor wuchtig drüber (12.). Agierte als „falscher Linksaußen“, also von halblinks. Scheiterte auch mit einem strammen Schuss am 96-Keeper (42.). Mit vielen Ballaktionen und weiter aufsteigender Form. Dürfte gegen Real gesetzt sein.

Arjen Robben: Note 4. Diesmal wieder Kapitän und wieder in der Startelf. Heißt das für Mittwoch gegen Real, dass der Routinier draußen sitzt? Hatte kaum eine nennenswerte Szene auf der rechten Außenbahn, konnte sich kaum durchsetzen, verlor Dribblings. Zur Pause ausgewechselt.

James Rodríguez: Note 4. Nachdem der Leihspieler von Real in Leverkusen 80 Minuten draußen saß, durfte er in Hannover von Beginn an ran. Man sah wenig von James, der gefällig mitkombinierte, aber keinerlei wesentliche Akzente setzte. Hob er sich wohl alles für Real auf. In der 72. Minute ausgewechselt.

Sandro Wagner: Note 4. Der Bundesliga-Mittelstürmer ersetzte wieder Lewandowski. Rasselte mit Sané zusammen, musste minutenlang am Kopf behandelt werden. Beste Szene: Seinen Flugkopfball fischte Tschauner aus dem Tor (30.). Beging viele Offensivfouls, weil er sich selten durchsetzen konnte. Nach 67 Minuten kam Lewandowski für ihn.

Thomas Müller: Note 2. Zunächst geschont und mit einem Platz auf der Bank in der prallen Sonne, kam der Kapitän zur zweiten Halbzeit. Marschierte gleich los, schoss aber am langen Pfosten vorbei. Traf dann mit saftigem Linksschuss zum 1:0 – sein achter Saisontreffer.

Robert Lewandowski: Note 2. Knapp 20 Minuten Strafraum-Luft schnuppern für den Mittelstürmer, der gegen Real Madrid am Mittwoch performen soll. Aber auch in der kurzen Spielzeit machte er wieder sein Tor (73.)

Javi Martínez: Ohne Note. Nach 72 Minuten für James im Spiel. So konnte auch der Spanier, Abteilung defensives Mittelfeld, etwas im Rhythmus bleiben.