Kovac: "Die Defensive gelingt uns im Moment nicht"

Sein Team hatte sich am Dienstag in der Champions League bei Olympiakos Piräus zu einem 3:2-Sieg gemüht. "Alles muss besser werden", erklärte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic anschließend. "Brazzo hat schon recht, wenn er sagt, dass wir in bestimmten Bereichen besser werden können", sagte Kovac und gab den Auftrag direkt an seine Spieler weiter: "Das, was uns im Moment nicht gelingt, ist die Defensive. Wir machen zu viele individuelle Fehler."