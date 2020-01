Transferfenster endet am Freitagabend

Die Wechselfrist in der Bundesliga endet am Freitag um 18.00 Uhr. Die Bayern hatten in der Vorwoche den spanischen Außenverteidiger Álvaro Odriozola von Real Madrid ausgeliehen und damit einen Wunsch von Trainer Hansi Flick erfüllt. Der Coach hatte wegen zahlreicher Ausfälle in der Winterpause eine Verstärkung des Kaders angemahnt.