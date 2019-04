Peter Philips und seine Frau Autumn Kelly haben zwei Kinder. Savannah (8) und Isla (6) sind die ältesten Urenkel der Queen. Die Lieblingsenkelin der 92-jährigen britischen Monarchin, Zara Philips, hat mit ihrem Ehemann Mike Tindall ebenfalls zwei Kinder, Mia und Lena.

Für die Queen wächst die royale Familie mit der Geburt von Prinz Harrys und Herzogin Meghans Kind um ein achtes Urenkelkind an. Dadurch werden sich in der Thronfolge für die anderen Urenkel einige Änderungen in der Reihenfolge ergeben.