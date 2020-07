Als Nachfolger seines Intim-Feindes Herbert Wehner wurde ihm nun der Fraktionsvorsitz im Bundestag aufgebürdet. Weil andere Parteigrößen absagten, musste er, der das neue Grundsatzprogramm mitgeformt hatte, 1987 auch noch den Parteivorsitz übernehmen.

Auch im hohen Alter stritt Vogel noch über den richtigen Kurs der SPD

In der Münchner Partei indes spielte Vogel über Jahrzehnte nur die Rolle der Grauen Eminenz. Er diente ihr weiter als Berater, Redner, Vorzeigepolitiker, Mahner. Nicht wenigen auch als Idol und einigen nach wie vor als Besserwisser oder als rechter Flügelmann – der er tatsächlich nie war. Auch uns Münchner Journalisten kam er für längere Zeit abhanden.

Als er Anfang 2006 mit seiner Ehefrau Liselotte von der kleinen, bescheidenen Stockwerkwohnung im Lehel in die große, schöne Seniorenresidenz Augustinum umzog, fiel er keineswegs aus der Welt. Er blieb stark interessiert und engagiert, ein kritischer Beobachter des Zeitgeschehens, wobei ihn in letzter Zeit das Erstarken einer neuen Rechten sehr besorgt machte.

So lang es ging, besuchte er Veranstaltungen, gern im jüdischen Gemeindehaus. Mit einem seiner früheren Stadtdirektoren, der einst dem linken Parteivorstand angehörte (und jetzt depressiv in einem Pflegeheim lebt), stritt er noch oft über den richtigen Kurs der SPD. So lang es eben ging. Irgendwann musste er, der den öffentlichen Verkehr in München modernisiert und gern genutzt hat, auf den Rollator umsteigen; 2015 machte er bekannt, dass ihn "Herr Parkinson" begleite.

Ein Bürger unter Bürgern. Ein Genosse unter Genossen

Als ich Vogel kürzlich noch einmal besuchte, um ihm mein Buch "Münchner Meilensteine" mit seinem schönen Vorwort druckfrisch zu überreichen, wurde ich von ihm und seiner Frau spontan zum Mittagessen in einem stillen Eck des großen Speisesaals eingeladen.

Die Suppe schmeckte fad, ungewürzt, so wie halt in ziemlich allen Seniorenheimen. Kein Grund zur Beschwerde. Überhaupt: Herr Doktor Vogel genoss nicht die geringste Vorzugsstellung in dieser Gemeinschaft alter Menschen. Bis zuletzt blieb der Oberbürgermeister a.D. nur Bürger unter Bürgern. Und Genosse unter Genossen.

Für diese Serie verwendete der Autor u.a. seine Bücher "München 68" und "Rebellen Reformer Regenten" sowie "Die Amtskette" von Hans-Jochen Vogel.

