Müller und Thiago überzeugen, Martínez und Coutinho verzweifeln

Leon Goretzka, Note 2: Er ist in dieser Saison endgültig beim FC Bayern angekommen. Aus der Corona-Zwangspause kam er als durchtrainierter Muckimann und in absoluter Topform zurück. In den acht Ligaspielen war er an sieben Toren (drei eigene Treffer) direkt beteiligt. Als meinungsstarke Persönlichkeit überzeugt er auch abseits des Platzes – zum Beispiel mit der Initiative "We kick Corona", die er gemeinsam mit Kimmich ins Leben rief.