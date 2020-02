Es war ein gewaltiges Erdbeben am Mittwoch in Erfurt, dessen Schockwellen bis nach Berlin und darüber hinaus reichten. Erstmals hat sich ein Ministerpräsident bewusst mit den Stimmen der AfD wählen lassen, ohne sie wäre der FDP-Mann Thomas Kemmerich nicht ins Amt gekommen. Es ist der Sündenfall. Zumal die AfD in Thüringen nicht irgendeine ist, sondern die Björn Höckes vom völkischen Flügel. Die große Verliererin dieses Machtspiels ist die Demokratie. Auch, weil kaum ein Bürger Verständnis dafür haben dürfte, dass der Regierungschef aus der kleinsten Partei im Landtag kommt, die nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde überwunden hat.