Kovac, der Suchende, Flick, der menschelnde Pragmatiker

Dann kam 2018 der emotionale Niko Kovac, ein Suchender. Den Draht zu seiner Mannschaft fand er nie wirklich, auch seine Taktik-Schablone passte nicht zur liebgewonnenen Routine seiner Schüler. Dieselben Profis, die im Herbst 2019 mit Ach und Krach 2:1 in Bochum gewannen beziehungsweise 1:5 in Frankfurt verloren, überrannten nun das glorreiche Barça, gaben zuvor Chelsea in zwei Partien sieben Stück mit. Die Metamorphose hat Flick, ein Verfechter des nüchternen Pragmatismus, der sich Empathie und Spielernähe dem Heynckessizismus entlieh, perfekt hinbekommen.