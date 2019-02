AZ: Herr Babbel, seit letztem Jahr arbeiten Sie in Australien, coachen die Western Sydney Wanderers. Wie verfolgen Sie "down under" Premier League oder Bundesliga? Wenn hierzulande samstags um 15.30 Uhr angepfiffen wird, ist es in Sydney 1.30 Uhr nachts...

Markus Babbel: Ach, das ist ganz easy. Die Australier sind total sportverrückt, ich kann hier mehr sehen als zu meinen Zeiten als Trainer in der Bundesliga oder in der Schweiz. "Fox Sports Australia" zeigt nahezu alle europäischen Ligen, dazu Südamerika, sogar Indien. Für die Bundesliga stehe ich nicht mitten in der Nacht auf, aber ich nehme es auf und schaue es mir zeitversetzt an. Außerdem gibt es Highlight-Shows, die alles in einer halben Stunde zusammenfassen.