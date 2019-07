Neudecker wurde 1979 von revoltierenden Spielern unter den vermeintlichen Rädelsführern Maier, Hoeneß und Paul Breitner gestürzt. Sie behandeln es in zwei Kapiteln Ihres Buches.

Sie wollten ihn erst gar nicht stürzen. Anfangs haben sie sich nur gegen den Ex-Sechzger Max Merkel als Trainer ausgesprochen, der damals als harter Hund bekannt war. Neudecker wollte ihn auf Gedeih und Verderb installieren, doch dann ist er als zweiter Dominostein gefallen. Ein Begriff, den heute Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gerne benutzt (schmunzelt).

Waren das damals noch hemdsärmligere Zeiten? Im Olympiadorf hängen bis heute Fotos aus, die Hoeneß und Breitner am Fasching unter feiernden Studenten zeigen.

Definitiv! Es waren absolut hemdsärmlige Typen. Es war auch ein anderer FC Bayern. Heutzutage fehlen dem Klub die urbayerischen Größen. Ein Maier. Ein Breitner. Später waren es Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm. Jetzt ist Thomas Müller der letzte Mohikaner. Breitner und Maier sind einst in Oberbayern aufgewachsen, sie waren dem Volk näher als es heute jemand ist, der aus dem Ausland für 80 Millionen Euro kommt.

"Paul Breitner hat kritisch auf den FC Bayern geschaut"

Später kam es zum Zerwürfnis zwischen Breitner und Hoeneß.

Breitner ist tatsächlich ein Thema, bei dem es sich Hoeneß ziemlich mit den Fans verscherzen kann. Breitner hat immer kritisch auf den FC Bayern geschaut, aber immer mit der Intention, dass sich was zum Guten wendet. Als Hoeneß mit ihm brach, zeigte er offen, dass er diese Meinung nicht mehr akzeptiert. Hoeneß hat eine Riesen-Basis bei den Fans, alleine, weil er den FC Bayern, den wir heute kennen, auf die Beine gestellt hat. Aber, er ist bei den Fans mittlerweile auch umstritten, das hat man bei der Jahreshauptversammlung 2018 gemerkt. Auch wegen der Pressekonferenz im Oktober und weil er den Verein nach seiner Rückkehr aus dem Gefängnis schon wieder ein Stück weit an sich gerissen hat. Wobei er nun ja allem Anschein nach umdenkt und offenbar aufhören will.

Wenn man als Autor in der Vergangenheit recherchiert: Der Fußball ist heute "glatter", oder?

Man muss gar nicht weit zurückblicken. Eine Geschichte war die Suspendierung von Mario Basler und Sven Scheuer im Herbst 1999 nach dem Besuch einer italienischen Trattoria in der Oberpfalz.

Nachts um 3 Uhr musste die Polizei nach einer wilden Sause anrücken, Basler war danach seinen Bayern-Job los.

Sowas wäre heute unmöglich! Klar, sehnt sich der Fußballfan danach. Es ist ja unvorstellbar, dass heute in einer Fußballmannschaft noch die Fäuste fliegen (lacht). Basler war ja auch ein anderer Typ, ein überzeugter Raucher, hat sich oft mit Zigarette gezeigt. Heute werden beim FC Bayern keine Meisterzigarren mehr geraucht. Außer Hoeneß und Rummenigge – die rauchen noch eine.

"Der FC Bayern muss aufpassen"

Die Meisterfeiern auf dem Rathausbalkon wirken ohnehin nicht mehr so euphorisch. Ich erinnere mich an ein Foto aus Ihrem Buch mit einem enthemmten Sammy Kuffour.

In der Anfangszeit von Kuffour hat der FC Bayern nicht so oft die Meisterschaft geholt (1990er Jahre, d. Red.). Selbst Rummenigge redet heute nur noch vom "Brot-und-Butter-Geschäft". Daher glaube ich, solange der Klub die Champions League nicht gewinnt, wird es schwer, auf dem Rathausbalkon richtiges Feuer zu entfachen.

Besteht nicht die Gefahr, dass gerade die Bayern-Fans aus München und Umland in dieser Gemengelage vergessen werden?

Definitiv! Für die Münchner und oberbayerischen Fans wird es schwieriger. Sie haben gar nicht mehr so oft die Möglichkeit, ihre Spieler zu sehen. Klar, gehen die Bayern wieder an den Tegernsee ins Trainingslager (ab 5. August, d. Red.). Aber sonst sind sie in der Vorbereitung in Doha, was ohnehin umstritten ist, in China oder in den USA. Der FC Bayern ist ja mittlerweile ein globales Unternehmen. Trotzdem muss er aufpassen, dass er den Fan in München und Bayern nicht vergisst.

"101 Dinge, die ein echter FC-Bayern-Fan wissen muss" ist im GeraMond-Verlag erschienen. Das Fußball-Sachbuch kostet 14,99 Euro und ist im Buchhandel sowie über die gängigen Online-Shoppingportale zu erwerben.

Autor Johannes Kirchmeier, 1990 in einem kleinen Dorf in Niederbayern geboren, arbeitet seit dem Abschluss seines Studiums in Journalistik an der LMU München sowie seiner Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule als Sportjournalist für die "Süddeutsche Zeitung".