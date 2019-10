Was ist denn möglich für Bayern in dieser Champions-League-Saison?

Schwierig zu sagen, es ist noch früh in der Saison. Ich erinnere mich, als Philipp Lahm aufgehört hat. Das war schwierig für Bayern. Jetzt sind Franck Ribéry und Arjen Robben nicht mehr da. Man kann noch nicht sagen, ob der Weg weit gehen wird. Ich glaube schon, dass Bayern einen Kader hat, um das Viertelfinale zu erreichen. Danach kommt es auf den Gegner an, ob du wieder ein Kaliber wie Liverpool erwischst. Vor einigen Jahren, als Pep Guardiola Trainer war, hatten wir von Beginn an in der Saison das Gefühl, dass wir weit kommen werden. Das Achtelfinale wird Bayern auf jeden Fall erreichen.