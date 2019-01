In Deutschland stehen Landtagswahlen an, in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, hinzu kommt Bremen. Allzu rosig sieht es gerade im Osten für Ihre Partei nicht aus. Welche Machtoptionen sehen Sie für die CDU?

Die CDU will in allen Ländern stärkste Partei werden. Das muss das Ziel sein. Die Voraussetzungen haben wir: Wir sind in allen vier Ländern personell gut aufgestellt und machen auch inhaltliche Angebote.