AZ-Interview mit Werner Weidenfeld Politologe über CSU: Querulantentum als Markenprofil

Die Kanzlerin nur einmal in Bayern – merkwürdig

Kanzlerin Merkel will ja einen Termin im Landtagswahlkampf wahrnehmen...

Es wird als Sensationsmeldung verbreitet, dass sie ein Mal in Bayern auftritt. Wenn das die Sensationsmeldung ist, welche Harmonie kann man denn sonst noch verbreiten?

Es ist nicht einmal eine Wahlkampfveranstaltung.

Eben. Sie erscheint nur einmal in Bayern. Merkwürdig, merkwürdig. Zum anderen müsste sich die CSU bemühen, so gut es geht, dieses Zukunfts-Narrativ zu bringen. Also nicht immer nur Details zu Einzelthemen, ob im Kindergarten andere Kosten entstehen oder so. Sondern: Wie sieht diese Gesellschaft morgen und übermorgen aus und wie wollen wir das gestalten?

Und was ist mit den Zukunftsvisionen von Ministerpräsident Söder zu Lufttaxi, Hyperloop und "Bavaria One"?

Wenn Söder das Gesellschaftsbild so aufziehen würde, dass dort diese Dinge als Details sinnvoll zugeordnet werden, dann wäre es okay. Aber nur Einzelheiten zu nennen und sprunghaft zum Nächsten zu gehen, das ist es nicht.

Die Grünen haben den Gewinner-Drive

Der Bayern-SPD geht es ja noch schlechter. Ist das einfach der Bundestrend, oder hat es in Bayern spezifische Gründe?

Schon immer konnte die SPD in Bayern nicht die Rolle der CSU spielen, die auch auf Bundesebene sagen will, wo es langgeht. Diese Doppelrolle fällt ja bei der SPD weg, weil sie nur der Landesverband der Bundes-SPD ist. Deshalb tritt die Bayern-SPD kaum spezifisch in Erscheinung. Das ist eine SPD, die ganz solide ihre Arbeit leistet, aber das ist es auch. Sie ist kein Aufmerksamkeitsmagnet. Hinzu kommt, dass die Bundes-SPD sich in einer Profilierungskrise befindet und keine Anziehungskraft entwickelt. Sie haben also eine anziehungsfreie Bundespartei, in der eine Landespartei kein eigenes Profil entwickeln kann und einfach so mitdriftet. Wie soll man da eine besondere Aufmerksamkeit auf sich lenken? Fast unmöglich. Wenn, dann mit einer überragenden Persönlichkeit, die bundesweit bewundert wird. Aber selbst das hat ja für die Bayern-SPD in früheren Zeiten nicht gereicht.

Warum kommen die Grünen bei den Umfragen gut weg?

Die Grünen sind der Gewinner, weil sie eine optimistische Zukunft ausstrahlen. Das gilt im Moment für die bayerische wie die Führung auf Bundesebene. Beide haben einen Stilwechsel ins Positive vollzogen. Die Spitzenkandidaten vermitteln eine positive Aufbruchsatmosphäre. Das bringt einiges. Sie sind nicht mehr so grün-spirituell wie in ihrer Gründungsphase, sondern haben ganz solide zukunftsorientierte Führungen. Man muss keine Befürchtungen haben, dass mit denen irgendwas ganz wild in den Sand gesetzt wird. Dass man Umwelt und Natur schützen muss, ist doch klar. Das Ganze wird in Symbol- und Körpersprache positiv vermittelt.

Wird die FDP wieder ins Maximilianeum einziehen?

Die FDP wird wieder reinkommen, aber der Gewinner-Drive wird sich auf die Grünen konzentrieren. Die große Frage wird sein, ob es zu einer Koalition der CSU mit den Grünen kommt. Hätte sie mich gefragt, hätte ich der FDP auf Bundesebene geraten, in jedem Fall in die Jamaika-Koalition hineinzugehen. Angela Merkel wollte dringlichst diese Koalition, weil es für die gesamte politische Landschaft eine Verjüngungskur gewesen wäre. Davon hätte auch die FDP profitiert. Das hat nicht stattgefunden und deshalb bewegt sich die FDP in harmloseren Größenordnungen.