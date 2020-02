Thüringen war jahrzehntelang CDU-Stammland, bevor 2014 Rot-Rot-Grün an die Macht kam. Nach der letzten Wahl haben die radikal Linke und radikal Rechte zusammen über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Was ist da falsch gelaufen?

Thüringen hat unter Bernhard Vogel bis Christine Lieberknecht eine gewaltige, hoch anerkannte Aufbauleistung erbracht. Was falsch gelaufen ist, hat wohl mehrere Gründe. Zum einen scheint es nicht gelungen zu sein, den großartigen Erfolg des Aufbaus als Gemeinschaftsleistung der Thüringer herauszustellen. Ein weiterer Grund liegt weiter zurück: In der DDR hat es nie eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus gegeben. Eine Erinnerungskultur, wie wir sie kennen, gab es nicht. In weiten Bevölkerungsschichten fehlt eine Sensibilität für die Abgründe des Rechtsextremismus. Auf der anderen, politisch ganz linken Seite fehlt die Bereitschaft, sich mit dem Unrechtsregime der Stasi-SED auseinanderzusetzen. Und schließlich darf man nicht unterschätzen, dass es nach der Euphorie der Wendezeit sehr schnell zu Frustrationen kam, als Millionen im Osten ihre Jobs verloren. Dann kommt noch eine westdeutsche Überheblichkeit dazu, die auch nicht gerade dazu beiträgt, sich in der wiedervereinigten Bundesrepublik samt ihrer traditionellen Parteienlandschaft aus Union, SPD, Grünen und FDP wohl zu fühlen.