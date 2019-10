Verkehrsminister Andreas Scheuer betreibt in der Causa nach eigenen Worten „maximal mögliche Transparenz“ und spricht von einer „bösartigen Kampagne der Opposition“. Was entgegnen Sie?

Das ist eine hilflose Reaktion. Wir fordern den Untersuchungsausschuss ein, weil Scheuer nicht alle Karten auf den Tisch legt, sondern sich in Widersprüchen verheddert und die Öffentlichkeit hinters Licht führt. Nachdem Andreas Scheuer die Aufklärung immer wieder verschleppt hat, ist der Untersuchungsausschuss nun die letzte Eskalationsstufe. Jetzt müssen wir im Ausschuss für die Aufklärung sorgen, die Scheuer boykottiert.