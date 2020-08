Was erwarten Sie von Thiago und Philippe Coutinho, die den FC Bayern nach dieser Finalphase der Champions League wahrscheinlich verlassen werden?

Hansi Flick hat es in dieser Saison geschafft, Spieler wie Thiago, Coutinho oder auch Lucas Hernández bei Laune zu halten, auch wenn sie nicht immer in der Startelf gestanden haben. Es hat sich in den vergangenen Monaten gezeigt, dass der Bayern-Kader charakterlich sehr gut aufgestellt ist, da gab es keine Querelen, keinen internen Ärger. Deshalb bin ich sicher, dass Thiago und Coutinho sich für den FC Bayern zerreißen werden in ihren letzten Wochen. Alle haben das große Ziel, die Champions League zu gewinnen. Und das geht auch nur gemeinsam.