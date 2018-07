AZ-Interview Klingbeil: "Wir hoffen, dass Seehofer zur Besinnung kommt"

AZ: Herr Klingbeil, Sie gelten als eingefleischter Rockmusikfan, haben selbst in einer Band E-Gitarre gespielt. Welcher Songtitel fällt Ihnen zum aktuellen Zustand der Großen Koalition ein?

LARS KLINGBEIL: Es gibt von der Band Tocotronic ein Stück, in dem es heißt: "Gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam – wollen sie verhindern, dass wir vorwärts kommen?" Wenn ich mir anschaue, was die SPD in dieser Regierung alles vorhat, um das Land voranzubringen, und was CDU und CSU in den vergangenen Wochen für ein Theater veranstaltet haben, dann passt das ziemlich gut.