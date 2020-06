David: Parkharfe am Olympiapark "weitgehend sinnbefreit"

Geben Sie mal ein Beispiel!

Die zwei prägnantesten Beispiele sind für uns die Parkharfe am Olympiastadion und die Ifflandstraße zwischen Kennedybrücke und dem Lehel.

Warum die Parkharfe?

Dieser riesige Parkplatz ist in meinen Augen weitgehend sinnbefreit. Er wird zwar jetzt auch für Flohmärkte genutzt, ist aber sehr, sehr oft leer und ungenutzt. Man könnte dort das Parken wunderbar verdichten, indem man ein Parkhaus baut. Man könnte aber auch einen Großteil der Parkplätze abschaffen. Ich bin der Meinung, wer ein Rockkonzert oder eine Sportveranstaltung besucht, kann auch mit dem Zug, der U-Bahn und mit dem Fahrrad hinfahren. Dort ständig Tausende Parkplätze bereitzuhalten, finde ich anachronistisch. Stattdessen könnten hier etwa 2.400 bis 3.000 bezahlbare Wohnungen entstehen.

Die Parkharfe ist Teil des Ensembles Olympiapark und steht unter Denkmalschutz.

Natürlich muss das mit dem Denkmalschutz geklärt werden und selbstverständlich muss es sehr guter Städtebau und eine sehr gute Landschaftsarchitektur sein. Ein internationaler städtebaulicher Wettbewerb ist hier Pflicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Olympiapark-Architekt Behnisch beziehungsweise sein Rechtsnachfolger etwas dagegen hat. In unmittelbarer Nähe gibt es übrigens noch ein sehr interessantes Thema.

Nämlich?

Der Mittlere Ring macht dort einen 90-Grad-Nordwest-Knick. In diesem "Autobahnkleeblatt" sind unglaublich viele Grünflächen, sie sind durch Unterführungen verbunden. Derzeit werden sie nicht genutzt. Würden in der Nähe mehr Menschen wohnen, könnten sie diese Flächen als Park nutzen – ein schönes Beispiel für Flächenpotenzial.

Benjamin David: Das sind seine Pläne für die Ifflandstraße

Den Mittleren Ring wollen Sie aber schon behalten, oder?

Der ist verkehrlich wohl schon notwendig – zumindest noch.

Wo steckt Ihrer Ansicht nach außerdem Potenzial für neue Wohnungen?

In der Ifflandstraße. Dort könnte ein neues Viertel mit günstigen Mieten oder Kaufpreisen in bester Wohnlage entstehen. Es gab in den 1960er Jahren den Stadtentwicklungsplan "autogerechte Stadt". Zum Glück wurden nur wenige der damals beschlossenen Projekte realisiert. Eines davon war, die Isarparallele in eine Stadtautobahn auszubauen. Eine achtspurige Stadtautobahn sollte den Mittleren Ring im Norden mit dem Mittleren Ring im Süden kreuzungsfrei verbinden. Zur Hälfte sollte diese Stadtautobahn über der Isar verlaufen, dafür hätten Betonpfeiler im Fluss versenkt werden sollen.

Schreckliche Vorstellung!

Dieses Projekt war nicht etwa eine verrückte Architektenvision, sondern wurde so vom Stadtrat, Landtag und Bundestag beschlossen. Mit dem Bau wurde auch begonnen. Das Resultat sind die Ifflandstraße und die völlig überdimensionierte Unterführung an der Tivolibrücke.

Warum ist das Projekt gestoppt worden?

Mitglieder von Münchens erster Bürgerinitiative "Münchner Forum" haben an Tausende Bäume, die gefällt werden sollten, weiße Kreuze gemalt. Daraufhin sind die Bürger gegen das Projekt Sturm gelaufen und der damalige Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel hat es sich noch mal anders überlegt. Dieses Stück sechsspurige Stadtautobahn ist verkehrlich völlig sinnlos. Nach wenigen Hundert Metern landet man einspurig im Lehel. Und auch im Norden landet man in der einspurigen Einfädelspur auf den Mittleren Ring. Würde man von der Ifflandstraße vier Autospuren streichen, würde man eine riesige Fläche Bauland gewinnen mit Platz für 800 bis 1.000 Wohneinheiten. Bei der Gelegenheit könnte man auch gleich die sehr bedauerliche städtebauliche Trennung zwischen Englischem Garten und nördlichem Isarraum schließen.

Benjamin David: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für kreative Ansätze"

Wenn die Ifflandstraße schmaler würde, hätte das nicht zur Folge, dass im Berufsverkehr der Stau durchs Lehel noch länger wird?

Die Isarparallele sollte man verkehrlich komplett lahmlegen und den Autoverkehr nur noch über den Mittleren Ring lenken. Etwa 80 Prozent des Verkehrs auf der Isarparallele haben ihre Quelle und ihr Ziel außerhalb des Mittleren Rings.

Wie viele städtische Flächen gibt es noch, von denen Sie denken, dass dort nachverdichtet werden könnte?

Es gibt sicher noch 400 Autoflächen, die man in öffentliche Räume oder bezahlbaren Wohnraum verwandeln könnte, die aber das Planungsreferat nicht auf dem Schirm hat, weil sie zu klein oder zu komplex sind. Es hat dafür nicht genügend Mitarbeiter vom Stadtrat bewilligt bekommen.

Gibt es Städte, die solche Projekte, die Ihnen vorschweben, schon umsetzen?

In Barcelona zum Beispiel werden jedes Jahr 20 bis 30 Straßen in Stadtplätze umgewandelt und Häuser um zwei bis vier Stockwerke aufgestockt. Die extrem hohen Grundstückpreise in München haben viel mit Spekulation zu tun, aber eben auch mit einer künstlichen Verknappung durch zu wenig Raum für Kreativität. Und vielleicht auch damit, dass Regeln manchmal zu ernst genommen werden. Es heißt zu oft reflexartig: Das geht doch nicht. Es würde unserer Stadt guttun, mal grundsätzlich zu schauen, wo was möglich ist – auch ruhig mit einem scheinbar naiven Ansatz.

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihre Ideen auf fruchtbaren Boden fallen?

Mit unserer neuen grün-roten Stadtregierung werden Autoverkehrsflächen plötzlich wieder zu Verhandlungsmasse. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für kreative Ansätze.

