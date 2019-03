"Bei Interviews von Thomas Müller müllert‘s halt"

Gibt es auch bei Bayern echte Entertainer?

Klar, die haben natürlich schon einen Entertainment-Faktor. Jérôme Boateng mit seiner Brillenkollektion und seinem "Boa"-Magazin zum Beispiel. Bei Interviews von Thomas Müller müllert‘s halt. Ansonsten hat er für mich aber eher einen Normal-Status. Ribéry war mit seinem Goldsteak ein großer Aufreger. Er hat es sich verdient und kann sich das leisten. Wobei die Anfeindungen, die er von sich gegeben hat, nicht so toll waren. Ich habe auch schon genug Blödsinn gemacht, Videos, die mir danach komplett auf die Füße gefallen sind.

Wie groß ist der Entertainment-Faktor bei Joachim Löw?

Jogi Löw hat auch schon für viel Unterhaltung gesorgt. Zum Beispiel, als er sich in die Hose gelangt und danach an der Hand gerochen hat. Aber Lukas Podolski hat das ja damals schön gesagt: Jeder macht das eben mal! Löw kommt ja auch aus der Nähe, aus Schönau. Er kennt mich wahrscheinlich nicht, aber wir sind uns hin und wieder schon über den Weg gelaufen. Wir trinken unseren Espresso zumindest in der gleichen Bar in Freiburg.

Haben Sie auch einen persönlichen Bezug zum Fußball?

Ich habe früher in Kenzingen und Herbolzheim selber gespielt, war damals teilweise zwei Köpfe größer als meine Mitspieler. Ich war recht gut, habe viele Tore geschossen. Irgendwann kam dann aber meine Stoffwechselkrankheit. Durch das Wasser in den Beinen konnte ich nicht mehr Fußballspielen und wurde dicker und dicker. Mittlerweile bin ich 2,04 Meter groß und wiege 229 Kilogramm.

"Ich mag Max Kruse als Typen und als Fußballer"

Und woher kommt Ihre Leidenschaft für Werder Bremen?

Die Affinität zu Werder ist familiär bedingt. Als König Otto Rehhagel noch Trainer war, hat Freiburg damals auch immer sehr hoch in Bremen verloren. Das war vielleicht auch ein bisschen, um meinen Mitschülern zu zeigen: "Hey, ich bin bei der Siegermannschaft und ihr bei der Verlierermannschaft."

Mögen Sie Max Kruse mehr als Fußballer oder als Typen?

Als die Nationalmannschaft das "Hoch die Hände – Wochenende" von mir aufgegriffen hat, war Max Kruse auch dabei. Er hat mich damals zusammen mit Mats Hummels und Lukas Podolski nachgemacht und ein Video von mir geteilt. Deshalb bin ich denen schon sehr verbunden. Denn danach ging es bei mir steil. Ich mag Max Kruse als Typen und als Fußballer. Ein Stück weit wäre ich gerne wie Max Kruse. Natürlich werde ich nie so viele Frauen haben wie dieser Kerl. Und auch kein so tolles Auto fahren, weil ich da gar nicht reinpasse (lacht).

Haben Sie ihn schon mal getroffen?

Ja, in einem Club in Freiburg, als er noch beim SC gespielt hat. Er wollte natürlich keinen Alkohol mit mir trinken, weil sie zwei Tage später ein wichtiges Spiel hatten. Viele sagen, dass er so ein Bundesliga-Rambo wäre. Er ist aber ein ganz umgänglicher, normaler, bodenständiger und witziger Typ.

Mit ein paar Ecken und Kanten.

Ja, aber ganz ehrlich: So Typen wie Stefan Effenberg, Oliver Kahn, Ulf Kirsten oder ein Uwe Wassmer von Freiburg fehlen heute doch einfach.

