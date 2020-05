Aber?

Ich habe gemerkt, dass der Job am Schreibtisch einfach noch nichts für mich ist, ich habe den Rasen vermisst. Für mich stand mit dem Aufstieg damals schon fest, dass ich den Posten wieder abgebe. Mit Max Eberl stand auch ein guter Nachfolger bereit, der sicher schon damals nicht glücklich war, als ich den Posten bekommen habe. Schließlich hatte er ja schon im Nachwuchsbereich super Arbeit geleistet. Bereue ich also die Entscheidung von damals? Nein, denn man muss das machen, wovon man überzeugt ist. Ich scheue mich aber nicht zu sagen, dass ein kleiner Anteil daran, wo Borussia Mönchengladbach heute steht, auch unserer Arbeit von damals zufällt. Das Fundament wurde damals gelegt.

Ihr Nachfolger Max Eberl wurde schon mit Bayern in Verbindung gebracht. Würde das passen?

Über Max’ Qualitäten muss man nicht mehr groß diskutieren. Er hat gezeigt, dass er in seinem Job hervorragend ist. Das habe ich auch schon gesehen, als wir zusammengearbeitet haben. Von daher glaube ich, dass er das auch bei Bayern München könnte. Nur ticken dort halt die Uhren ein wenig anders. Da gibt es viele Leute im Verein, die mitreden. Wichtig ist eben immer, wie viel Vertrauen dir an deinem Arbeitsplatz entgegengebracht wird. Und ich denke, dass Max da, wo er jetzt ist, schon gut aufgehoben ist.

Für Sie begann nach Gladbach dagegen eine wechselhafte Trainer-Laufbahn. Nach Bielefeld, Unterhaching und Mallorca ging es auch nach Thailand. Nicht der beste Ort für einen Trainer, oder?

Ach, ich bin keiner, der da jetzt noch groß nachtreten will. Die Voraussetzungen dort waren einfach ein Stück weit anders, als man es gewohnt ist. Die ersten Gespräche liefen noch super. Der Klubbesitzer wollte die Mannschaft vom 4-4-2 hin zur Dreierkette umstellen, und ich habe das schon zweimal gemacht: in Unterhaching und bei Atletico Baleares. Da ist er auf mich zugekommen – und für mich war das einfach mal eine tolle Erfahrung, die ich machen wollte. Aber letztlich traf der Besitzer dann zu viele Entscheidungen selbst, da habe ich gesagt, dass das so keinen Sinn macht.

Alaba innen, Davies außen: "Wäre ich Trainer, die beiden wären gesetzt"

Kommen wir zum FC Bayern, wo Sie sieben Jahre lang auf der linken Seite in Abwehr und Mittelfeld spielten. Was denken Sie über Ihre Nachfolger? Sollte David Alaba wieder den Außenverteidiger geben?

Nein.

Kurz und schmerzlos.

Der FC Bayern hat da aus der Not eine Tugend gemacht. Sie hatten Probleme in der Innenverteidigung bekommen und David dort hinverschoben. Ich finde, er spielt dort so gut wie schon lange nicht mehr. Und ich persönlich bevorzuge auch immer einen Linksfuß wie ihn auf der linken Innenposition. Er ist schnell, clever und zweikampfstark. Er macht das mega. Und es kommt ja noch etwas dazu.

Nämlich?

Alphonso Davies spielt ja auch enorm stark auf der Außenposition. Klar muss er im Defensivverhalten noch ein wenig dazulernen. Aber das hat man mir auch gefühlt 100 Jahre gesagt und es hat trotzdem irgendwie funktioniert.

Sie hatten auch offensiv Ihre Stärken.

Das hat Davies auch. Und er kann seine Fehler nach hinten sehr gut ausbügeln, weil er einfach so unglaublich schnell ist. Von daher tut es mir leid für die anderen. Aber wäre ich Trainer, die beiden wären gesetzt.

Internationalen Erfolg mit Flick? Ziege hat Hoffnung

Und wie sieht es davor aus? Was halten Sie von Kingsley Coman?

Es ist schon ein wenig tragisch, dass er so ein Verletzungspech hat. Er hatte eine super Entwicklung gemacht und viel dazugelernt. Aber es stehen halt immer wieder Verletzungen im Weg. Das kostet viel Kraft, sich immer wieder zurückzukämpfen. Und man merkt ihm auch an, dass es an seinem Selbstverständnis nagt. Wenn Hansi Flick einen gleichwertigen Ersatz für ihn hätte, könnte das nicht schaden.

Glauben Sie, dass der FC Bayern mit Flick auch in Europa wieder oben angreifen kann?

Das ist immer schwer vorherzusagen, aber es macht wieder Spaß, den Bayern zuzuschauen, sie spielen kreativ, erfolgreich, haben auch ihre Balance wieder gefunden zwischen Defensive und Offensive. Wie gesagt: Der Schachzug mit Alaba und Davies war genial. Dazu hat Bayern im Mittelfeld einen Joshua Kimmich, der enorm wichtig ist. Ich kenne ihn selbst von meiner Jugendarbeit beim DFB und fand ihn dort schon immer im zentralen Mittelfeld am besten, weil er richtig giftig und enorm clever ist. Auch Thiago hat sich unter Flick wieder stark verbessert und wird hoffentlich verlängern, weil er ein absolut geiler Kicker ist. Es sind viele Dinge in kurzer Zeit sehr richtig gemacht worden. Das lässt in Zukunft auch international wieder hoffen.

