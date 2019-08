Cem Özdemir: "Wir führen jetzt keine Koalitionsdebatte"

Angenommen, die GroKo platzt im Herbst, und es gibt Neuwahlen. Hätten Sie dann lieber Grün-Rot-Rot oder eine Koalition mit der Union?

Wir führen jetzt keine Koalitionsdebatte, aber im Fall des Falles müssen wir uns genau überlegen, mit wem wir unsere Ziele am besten umsetzen können. Gerade wenn es darum geht, die Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen, hätte ich früher gesagt: Wenn die Union eines gut kann, dann das. Aber nach drei CSU-Verkehrsministern habe ich meine Zweifel, ob das noch stimmt.

Sie spielen auf die gescheiterte Pkw-Maut an. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat ja volle Transparenz versprochen und Tausende Seiten an Dokumenten veröffentlicht. Sind Sie damit noch nicht zufrieden?

Nein, weil das nur eine Beschäftigungstherapie für die Opposition ist.

Cem Özdemir: "Sicherheitspolitik ist mehr als die Bundeswehr"

Inwiefern?

Was fehlt, ist die Antwort auf die zentrale Frage: Wie kann es sein, dass man trotz eines anhängigen Verfahrens beim Europäischen Gerichtshof ohne jede Not Aufträge vergibt? Das ist aber nicht das einzige, was wir an der Maut kritisieren: Alexander Dobrindt hat mit diesem absurden Projekt jahrelang ein Ministerium lahmgelegt, während wir bei der Modernisierung der Bahn oder dem Breitbandausbau meilenweit hinterherhinken, ganz zu schweigen von einer vernünftigen Radinfrastruktur.

Mit dem Auslaufen des INF-Vertrages und angesichts einer geschwächten Nato steht Deutschland vor einer neuen Aufrüstungsdebatte. Von den Grünen bleibt es dazu bisher recht ruhig. Was ist aus der alten Friedenspartei geworden?

Ich sehe nicht, dass wir uns beim Thema Frieden wegducken. Richtig ist, dass wir differenzierter auf dieses Thema blicken. Dass wir im äußersten Fall auch militärische Mittel in Erwägung ziehen müssen, um einen Konflikt einzudämmen oder einen Völkermord zu verhindern, darüber herrscht in unserer Partei weitestgehend Einigkeit. Aber wir stehen für eine Sicherheitspolitik mit Augenmaß. Zur Forderung nach höheren Rüstungsausgaben sage ich ganz klar: Das Verteidigungsministerium soll erst einmal mit dem Geld ordentlich wirtschaften, das es hat.

Und wenn das nicht reicht?

Wenn das Verteidigungsministerium einen konkreten Bedarf nachweist und auch glaubhaft macht, dass es das Geld dafür ausgeben kann, werden wir uns einer Diskussion nicht verweigern. Wir betonen aber immer wieder, dass Sicherheitspolitik mehr ist als die Bundeswehr: Innen- und Außenpolitik müssen ineinandergreifen.

"Der gegenseitige Respekt sollte nie auf der Strecke bleiben"

Was heißt das konkret?

Deutschland könnte etwa wesentlich mehr dazu beitragen, dass sich weniger Menschen als Geflüchtete auf den Weg nach Europa machen müssen. Fluchtursachen zu beseitigen bedeutet, den Menschen dort, wo sie sind, ein annehmbares Leben zu ermöglichen.

Sie haben erklärt, dass Sie auf einer Feindesliste einer rechtsextremistischen Gruppierung stehen. Wie gehen Sie mit solchen Drohungen um?

Ich will da nicht so sehr über mich reden. Ich bin als Bundestagsabgeordneter in der privilegierten Situation, dass ich bei Auftritten Begleitschutz durch das BKA habe. Das Problem betrifft aber auch viele Kommunalpolitiker und Ehrenamtliche. Ich habe kein Problem, wenn auch mal etwas schärfer debattiert wird, aber der gegenseitige Respekt sollte dabei nie auf der Strecke bleiben.

Lesen Sie hier: Lars Klingbeil - "Die Politik der AfD vernichtet Arbeitsplätze"