Was wäre denn Ihr Vorschlag, um die AfD bei der Landtagswahl klein zu halten?

Zum einen geht es darum, rechtsradikale Umtriebe in der Gesellschaft entschieden mit Polizei und Justiz zu bekämpfen. Außerdem müssen wir klar dagegen halten, wenn versucht wird, die öffentlichen Meinung nach rechts zu verschieben. Und wir müssen endlich anfangen, die tatsächlichen Probleme der Menschen zu lösen: die Wohnungsnot, die miserable Situation in der Pflege oder der Ärger mit dem Verkehr, auch hier in Bayern gibt es große regionale Ungleichheit. Die muss man angehen. Und der Umgang mit Geflüchteten muss zeigen, dass wir in der Lage sind, Probleme menschlich zu lösen.