Etwas, was ihm viele Kritiker vorwerfen, ist ja sein absolutistischer Führungsstil.

Er, der die Bundespolitik kannte wie kein Zweiter, hat in der Bonner Koalition schwierige Konflikte zwischen CSU, CDU und FDP gelöst. Auch in Bayern hat die Zusammenarbeit mit der FDP fünf Jahre lang gut funktioniert. In den letzten fünf Jahren, als die CSU die absolute Mehrheit im Landtag hatte, wurde es schwieriger.