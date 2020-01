"In Leipzig kann etwas Großes entstehen"

Und wie gefährlich können Leipzig und Julian Nagelsmann den Bayern werden?

Man muss festhalten und respektieren, dass RB Leipzig in seiner Entwicklung einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Sie sind jetzt in der Position, dass, wenn entsprechend Geld zur Verfügung gestellt wird, auch absolute Topleute nach Leipzig gehen. RB hat sich auch international etabliert. Es könnte dort jetzt – ähnlich wie beim FC Bayern – eine Mischung geben aus Spielern aus der eigenen Akademie sowie nationalen und internationalen Topleuten. Dieser Weg steht ihnen offen. Da ist in Zukunft noch Luft nach oben. In Leipzig kann etwas Großes entstehen.

Sehen Sie nach der Verpflichtung von Topstürmer Erling Haaland auch bei Dortmund Steigerungspotenzial?

Das kann ein Riese werden, aber auch ein Flop. Da muss man mal die ersten zehn Spiele abwarten, um sich ein erstes Urteil erlauben zu können. Er wird als größtes Stürmertalent gehandelt. Da bin ich schon gespannt darauf. Ansonsten interessiert mich Dortmund aber eigentlich wenig.

Wirklich? Der BVB ist neben Leipzig schließlich der Hauptkonkurrent der Bayern.

Der FC Bayern braucht nicht einen, nicht zwei oder drei Konkurrenten. Der FC Bayern bestimmt ganz allein, wohin der Weg geht und hat sich nie daran orientiert, welche Konkurrenten es gibt. Es geht immer nur um die eigene Leistung und um nix anderes.

Der FC Bayern kann die Champions League gewinnen

Klingt selbstbewusst, nach Mia san mia. Gilt das auch in der Champions League?

Ja, natürlich. Der FC Bayern hat alles in dem Kader, um die Champions League zu gewinnen. Wo soll denn da der Unterschied zu irgendwem anders sein? Die ersten Elf in Liverpool oder bei Manchester City sind doch nicht um 0,1 Prozent besser als die beim FC Bayern. Das ist eine Ebene. Da geht es dann in erster Linie um die Tagesform, ob du ab jetzt jeweils zweimal dein Bestes abrufen kannst. Und wenn du einmal, wie Bayern in den vergangenen Jahren, nur 80 Prozent, bringst, dann bist du weg. Wenn du dagegen deine Topleistung lieferst, dann gewinnst du die Champions League.

Könnte Robert Lewandowski, der in der Form seines Lebens ist, der entscheidende Faktor sein?

Robert war nie anders. Er macht aber aus gewissen Situationen heraus heuer fünf, sechs Tore mehr. Das hat aber mit seiner Klasse nix zu tun. Er war schon vor zwei, drei Jahren einer der absolut größten Stürmer weltweit – und ist es heute noch.

2022 findet das Champions-League-Endspiel wieder in München statt. Wäre das nächste Finale dahoam ein Spiel, das Sie sich mal wieder im Stadion anschauen?

Kann sein. Aber das ist noch so weit hin. Einem Spieler ist es übrigens doch wurscht, wo er die Champions League gewinnt – Hauptsache, er gewinnt sie.

Vermissen Sie es nicht, im Stadion zu sein, nachdem Sie Ihre Ehrenkarte zurückgegeben haben?

Nein. Ich habe damals mit 31 Jahren als Profi aufgehört, weil ich genug vom Fußball hatte. Und ich hatte gerade in den letzten zehn Jahren, in denen ich für Bayern unterwegs war, wieder so viel Fußball. Da tut es mir gut und ich genieße es, ein bisschen Abstand zu bekommen. Momentan bin ich relativ weit weg vom FC Bayern. Aber so, wie ich nach dem Ende meiner Karriere wieder die Lust auf das Stadion und richtigen Fußball bekommen habe, wird es jetzt auch wieder kommen. Aber es pressiert ned. Ich hab’ Zeit.

Lesen Sie hier: Das sagt Stefan Kuntz zum Olympia-Plan mit Thomas Müller