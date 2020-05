Lizarazu: An Hernández' Klasse gibt es keine Zweifel

Nun gibt es aber Zuspruch für den Weltmeister von 2014 – und zwar von einem prominenten Landsmann: Bayern-Legende Bixente Lizarazu (50). "Ich glaube sehr stark an Lucas Hernández", sagt Lizarazu im exklusiven Interview mit der AZ, das am Freitag erscheint: "Wegen der Verletzungen haben wir noch nicht sein ganzes Potenzial gesehen. Aber an seiner Klasse gibt es keinen Zweifel."