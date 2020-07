Das sagt Vater Dieter zum Wechsel

Hoeneß, der 2017 als U19-Coach in München anfing, blickt zurück auf "eine fantastische Zeit, in der ich mich als junger Trainer perfekt weiterentwickeln konnte". Diese Entwicklung will er nun in Hoffenheim fortsetzen. "Ich freue mich sehr für ihn, das ist der nächste große Schritt, den er in der Fußball-Welt macht und eine wirklich große Herausforderung", sagte sein stolzer Papa Dieter Hoeneß, als ihn die AZ am Montag erreichte, "aber ich traue ihm das zu. Er kann was und ist bereit!" Klar, der Fußball wurde Sebastian Hoeneß, dem Sohn von Dieter und Neffen von Uli Hoeneß schließlich sozusagen in die Wiege gelegt. "Das erste Wort, das er als Kind gesagt hat, war: Ball", erinnert sich sein Vater.