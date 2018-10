Hamann: BVB gegen Bayern Favorit

Vier Punkte ist der gegen Atlético Madrid so famos aufspielende BVB voraus, am 10. November kommt es in Dortmund zum direkten Liga-Duell mit Bayern. Und wenn es nach Hamann geht, hat sich die Favoritenrolle geändert. "Dortmund ist aktuell die Nummer eins in Deutschland. Mit Marco Reus, Christian Pulisic und Jadon Sancho hat der BVB pfeilschnelle Spieler, dazu gerade einen Lauf", sagt Hamann, "das bleibt sicher nicht die ganze Saison so. Aber was Dortmund an Selbstvertrauen hat, das fehlt Bayern."