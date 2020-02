Reif freute sich für Ottmar Hitzfeld

1999 waren sie ja in Barcelona im Finale gegen Manchester United den sportlichen Sekundentod gestorben. 1:0-Führung, Nachspielzeit, zwei Ecken später 1:2 – Ende. Ich habe diese bayerische Wiederauferstehung, die mich insbesondere für Trainer Ottmar Hitzfeld sehr gefreut hat, für Premiere kommentiert. Am Spieltag war ich mittags mit Günther Jauch und anderen ehemaligen Kollegen von RTL beim Essen. Und weil es ein recht warmer Frühsommertag in Mailand war, haben wir zum Essen viel getrunken. Mineralwasser! Soll man ja. Etwa in der 75. Minute merkte ich dann, dass ich demnächst von all den Getränken wieder etwas loswerden müsste. Gut, ist ja bald Schluss, dachte ich. Aber es blieb beim 1:1, Verlängerung.

75. Minute – und die Blase drückt

In den wenigen Minuten Pause vom Kommentatorenplatz zur Toilette und zurück? An all den Kollegen vorbei in den engen Sitzreihen? Und alle nerven, die dann aufstehen müssen? Nicht machbar, nicht zu schaffen. Utopisch. Die 30 Minuten Hoffen und Bangen auf dem Rasen galten also auch für mich, jedoch in einem anderen Aggregatzustand.

Mindestens 15 Minuten der Verlängerung kommentierte ich im Stehen, von einem Bein aufs andere tanzend. Ich zog alles zusammen, was man zusammenziehen kann. Zwischendurch dachte ich, es geht dahin mit mir. Halte durch, so wahr mir Gott helfe! Oliver Kahn half. Als er den letzten Elfer hielt, brach es aus mir heraus – in Worten. Dass ich durch dieses befreiende "Kahn, die Bayern!" nicht in die Hosen pinkelte, ist mir ein Rätsel. Es war ein Wunder, mein Wunder von Mailand.

Buchinfo: "Auswärtsspiel" (erschienen am 18. Februar 2020 im Verlag Edition Michael Fischer GmbH, 272 Seiten, Hardcover, 18 Euro).

