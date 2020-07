Ein Schock für die Münchner in dieser Phase. In 46 Pflichtspielen stand der Abwehrmann in dieser Spielzeit auf dem Platz, dabei gelangen ihm vier Tore und sieben Vorlagen. Stark! Nebenbei überzeugte Pavard auch in seinem Hauptjob als Verteidiger. Die 35 Millionen Euro Ablöse an den VfB Stuttgart haben sich gelohnt.