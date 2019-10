Süle stand immer in der Startelf

Wie Süle stand nur sein Bayern-Kollege Joshua Kimmich in allen acht Länderspielen 2019 jeweils 90 Minuten auf dem Platz. Auch bei Bayern bestritten die beiden sämtliche Pflichtspiele seit Saisonbeginn in der Startelf – so viel zur Bedeutung der Leistungsträger in beiden Teams. Nur der Ausfall von Tormaschine Robert Lewandowski oder Vielseitigkeits-Kicker Kimmich wäre für Bayern noch fataler gewesen.