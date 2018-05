Madrid - Es hat wieder nicht sollen sein für die Bayern! Koa Kiew – das Finale erleben die Münchner nur am Fernseher. Durch das 2:2 gestern Abend im Champions-League-Halbfinale bei Real Madrid endet die diesjährige Europapokal-Reise, der Titelverteidiger reist zum Finale am 26. Mai nach Kiew, spielt dort gegen Jürgen Klopps FC Liverpool oder AS Rom (Hinspiel 5:2, Rückspiel am Mittwoch). "Schwer, direkt das zu fassen", sagte Mats Hummels nach dem Spiel im ZDF. "Wenn man es hochrechnet, haben wir zwei Tore hergeschenkt. Es tut weh." Thomas Müller: "Wir müssen uns die Frage stellen, was wir in diesen Partien falsch machen. Wir machen in diesen Spielen immer Fehler."