Löwen stehen auf Relegationsrang drei

"Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen. Ich denke, wir haben großen, großen Charakter gezeigt und auch gezeigt, was wir für eine geile Mannschaft sind", schwärmte Spielmacher Efkan Bekiroglu über das irre 3:2 am 28. Spieltag gegen Spitzenreiter MSV Duisburg, über das ganz normale Löwen-Drama: "Und wir haben’s wahnsinnig geil gedreht!" Nicht ein, nicht zwei – gleich drei Geniestreiche in nur 18 Minuten sorgten in einem atemberaubenden Spitzenspiel doch noch fürs Happy End. Eine enorme Energieleistung – und das gar ohne die Hilfe des berühmten Zwölften Mannes – der Fans. Dennis Dressel mit dem Mute der Verzweiflung (68.), Bekiroglus Kracher aus 18 Metern (73.) und Owusus abgezockter Siegtreffer (86.) untermauerten, was allen Beobachtern der Blauen längst klar ist: Diese Löwen, mit 45 Punkten nun erstmals auf Relegationsrang drei, sind ein Aufstiegskandidat.