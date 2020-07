Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand am Dienstagmorgen gemeldet, der Auflieger brannte nieder. Die Beamten konnten bereits eine Tatverdächtige festnehmen. Bei ihr handelt es sich um eine verwirrte, wohnsitzlose Frau. Inwieweit der Aufbau des Riesenrads durch die Brandstiftung gefährdet ist, ist noch unklar. Das Riesenrad und die weiteren Buden am Königsplatz sollen offiziell am Freitag von OB Dieter Reiter (SPD) eröffnet werden.